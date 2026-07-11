В возрасте 25 лет умер участник чемпионата мира по футболу 2026 года

Центральный полузащитник клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщает Soccer Laduma.

О смерти футболиста рассказал его наставник Брендин Джонсон, не раскрыв причин произошедшего.

«Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждет, ведь он стал чемпионом КАФ. Он не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьей. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи», — сказал Джонсон.

В других СМИ появилась информация, что Адамс покончил с собой. У игрока была тяжелая депрессия.

Адамс выходил на чемпионате мира на поле против Мексики, Чехии и Южной Кореи, не отметившись результативными действиями. В матче 1/16 турнира Адамс остался на скамейки запасных, а его сборная уступила Канаде со счетом 0:1. Единственный мяч сборная ЮАР пропустила в компенсированное ко второму тайму время. ЮАР на чемпионате мира 2026 года впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

Ранее умер бывший тренер сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас.