Умар Кремлев договорился о совместном с RAF первого турнира лиги в России

Президент Международной ассоциации бокса IBA и Председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России ФСБР Умар Кремлев и генеральный директор профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн договорились о проведении первого турнира лиги в России.

Сильнейшие борцы мира примут участие в турнире в Москве 5 сентября. О проведении турнира Кремлев и Бронштейн объявили на пресс-конференции в Тбилиси.

«Это будет одно из самых крупных событий в этом году. Всё, что вы видели у RAF раньше, — это хорошие мероприятия, но Москва покажет самое масштабное и глобальное событие. Я в этом уверен», — заявил Кремлев.

Первый турнир RAF за пределами Северной Америки состоится 11 июля в Тблилиси. Центральными событиями вечера станут поединок Мераба Двалишвили и олимпийского чемпиона Генри Сехудо, а также встреча олимпийских чемпионов россиянина Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера из США.

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