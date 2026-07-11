Российский тренер не смог назвать фаворита матча Англия — Норвегия

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что в матче 1/4 финала чемпионата мира между Англией и Норвегией нет фаворита, передает «Матч ТВ».

«Очень интересный матч. У меня вообще нет никакой мысли, кто из них сильнее, кто лучше. И там, и там все решают лидеры. И Холанд, и Кейн в порядке, поэтому не знаю, кому больше повезет», — сказал Непомнящий.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле в 0:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее легенда сборной России назвал фаворита матча Англия — Норвегия.