Украинская биатлонистка объяснила свой переезд в Россию

Украинская биатлонистка Журавок о переезде в Россию: я жила в хостеле с клопами

Украинская биатлонистка Юлия Журавок рассказала в своих соцсетях о том, почему она переехала в Россию.

«Где вы были, когда мне действительно была нужна поддержка? Когда я начинала всё с нуля? Когда бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться?» — заявила Журавок.

27 мая в соцсетях «Катай Технично» был опубликован пост, в котором объявляется, что Журавок стала тренером клуба.

7 июля Международный олимпийский комитете (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке на матче Уимблдона.