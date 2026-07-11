Главный тренер сборной Аргентины рассказал, лояльны ли судьи к его команде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что судьи не благоприятствуют его команде, передает A Bola.

«Лисандро Мартинесу наступили на ногу. Сильно или слабо — это фол. Другого толкования здесь нет. Сегодня социальные сети всё раздувают, и начинается спор. Но никакого благоприятствования нет, наоборот», — сказал Скалони.

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

В четвертьфинале Аргентина 12 июля сыграет со Швейцарией.

Ранее тренер сборной Аргентины рассказал, что помешает Лионелю Месси быть лучшим.