Дзюба заявил, что ему было бы интересно посоревноваться в Саудовской Аравии при Роналду

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил, что ему было бы интересно поиграть в чемпионате Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Согласился бы я на контракт в Саудовской Аравии при условии хорошей зарплаты? Мне это не принципиально. Я что от этого сильно богаче стану? Да нет. Было бы просто интересно посоревноваться при том же Криштиану, увидеть, как все это смотрится», — сказал Дзюба.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дзюба раскритиковал чемпионат мира по футболу.