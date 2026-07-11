Бывший капитан «Спартака» заявил, что Испания играла с Португалией по-пижонски

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что Испания я играла с Португалией по-пижонски в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, передает «Матч ТВ».

«Стиль испанцев — играть чуть по‑пижонски, они так играют на отдыхающем аллюрчике, берут мяч под свой контроль. И иногда это может оказаться плохой шуткой», — сказал Глушаков.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 30-й минуте счет открыл испанец Фабиан Руис. Перед перерывом счет сравнял Шарль Де Кетеларе. На 87-й минуте матча Микель Мерино вывел Испанию вперед.

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