Тренер сборной Аргентины рассказал, что помешает Месси быть лучшим

Тренер Аргентины Скалони: Месси будет лучшим, пока у него есть мотивация

лавный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси будет лучшим, пока у него есть мотивация, передает Ole.

«Думаю, он будет лучшим, пока у него есть мотивация, потому что настанет время, когда это закончится, и только это помешает ему быть лучшим», — сказал Скалони.

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

В четвертьфинале Аргентина 12 июля сыграет со Швейцарией.

Ранее испанский математик заявил, что Месси не должен существовать.