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На московскую недвижимость легенды НХЛ наложили арест

На московскую недвижимость Павла Буре наложили арест
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На московскую недвижимость бывшего игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павла Буре наложен арест из-за развода с женой, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

Стоимость имущества, которое делят экс-супруги, составляет полмиллиарда рублей. Бракоразводный процесс 55-летнего Буре и 40-летней Алины длился полгода, в июне пару развели после 17 лет брака. В 2022 году пара обзавелась недвижимостью в БЦ «Парк легенда» стоимостью 320 млн рублей. Также у бывших супругов в имуществе автомобили на сумму 80 млн рублей.

Под раздел имущества не попадает квартира хоккеиста в Хамовника, которая оценивается в 321 млн рублей. Павел Буре и Алина Хасанова поженились в октябре 2009 года, у них две дочки и сын. Алина подала на развод в начале 2026 года, в соцсетях она заявила, что разрыв в их паре произошёл в том числе благодаря свекрови. Также Алина Утверждает, что полностью обеспечивает детей.

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