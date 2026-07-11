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Футболист сборной Испании: против нас никто не играет на равных

Ямаль: против Испании никто не играет на равных
Mathias Bergeld/Global Look Press

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией в 1/4 финала чемпионата мира по футболу заявил, что против Испании никто не играет на равных. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Нет ни одной команды, которая играет против нас на равных; все садятся глубоко в оборону, и это делает игру более сложной…Но в итоге мы все равно добились победы», — сказал Ямаль.

Сборная Испании обыграла Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет открыл испанец Фабиан Руис. Перед перерывом счет сравнял Шарль Де Кетеларе. На 87-й минуте матча Микель Мерино вывел Испанию вперед. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026.

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