От «Спартака» ждут борьбы с «Зенитом» за победу в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что клуб бросит вызов петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«У «Спартака» приличный состав. Хотя пока клуб не активен на трансферном рынке. Но я не сомневаюсь, что команда поборется за золотые медали. «Спартак» бросит вызов «Зениту», у которого уже оскомина от чемпионств», — сказал Заварзин.

В матче 30-го тура прошедшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» занял четвертое место, набрав 52 балла

Ранее «Зенит» одержал победу в товарищеском матче.