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Макгрегор рассказал, интересен ли ему поединок с Махачевым

Макгрегор заявил, что ему интересен поединок с Махачевым
Global Look Press

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в интервью Full Send Podcast заявил, что ему интересен поединок с Исламом Махачевым.

«Да, конечно, интересует бой с Махачевым. Слушай, скажу честно: у меня много фанатов в России и в Дагестане. Вот и все», — сказал Макгрегор.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде. Следующий бой Макгрегора состоится 12 июля в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC осенью 2020 года. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

10 июля Макгрегор сорвал солнцезащитные очки с Макса Холлоуэя во время битвы взглядов перед турниром UFC 329 в Лас-Вегасе.

Макгрегор бросил очки на пол, после чего бойцы столкнулись лбами. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, чтобы разнять их. Холлоуэй не ответил на провокацию и проигнорировал инцидент.

Поединок состоится в ночь на 12 июля.

Ранее тренер Махачева рассказал, может ли Ислам подраться с Конором Макгрегором.

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