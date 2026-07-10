Бывший тренер сборной России уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший главный тренер петербургского СКА и сборной России Вячеслав Быков уверен в том, что Александр Овечкин забросит еще 1 шайб за «Вашингтон» и побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки, передает Vprognoze.ru.

«Александр покорит и эту вершину, останавливаться он и не собирается на достигнутых результатах, он добьется великого достижения и поднимет планку еще выше», — сказал Быков.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее владелец «Вашингтона» назвал «высшую цель» нового контракта Овечкина.