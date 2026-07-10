Испания и Бельгия объявили составы на матч 1/4 финала чемпионата мира

Сборные Испания и Бельгия объявили составы на четвертьфинал чемпионата мира

Сборные Испании и Бельгии объявили составы на матч 1/4 финала чемпионата мира.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, Баэна, Ойарсабаль, Ямаль, Кубарси, Порро, Родри, Руис, Ольмо.

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кейпер, Доку, Троссар, Де Кетеларе, Кастань, Нгой, Де Брейне, Тилеманс, Раскин.

Встреча состоится 10 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

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