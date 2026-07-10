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Легенда ЦСКА обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Португалии не смогла реализовать свой потенциал на чемпионате мира 2026 года из-за того, что мало играла на Криштиану Роналду.

По его словам, игроки сборной Португалии слабо обеспечивали 41-летнего форварда передачами.

«Тренер — не враг cебе. Естественно, имея такого нападающего, как Роналду, как ты его в состав не поставишь? У него были шансы на этом турнире, не только с пенальти — головой он выпрыгивал хорошо, как и обычно. Если бы, допустим, португальцы играли бы в свою игру, использовали фланги, прострелы, отдавали бы ему передачи вперед, то, возможно, он где-то что-то и проявил бы себя ярче. Но в основном Португалия оборонялась, к сожалению. Из-за этого она не показала свой фирменный стиль, доминирующий, основанный на владении мячом», — заявил Масалитин.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

Ранее легенда ЦСКА обвинил Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026.

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