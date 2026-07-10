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Роднина рассказала, вернется ли она в фигурное катание

Роднина заявила, что не вернется в фигурное катание
Алексей Майшев/РИА Новости

Советская фигуристка Ирина Роднина пообещала, что не вернется в фигурное катание в качестве тренера или консультанта, передает Sport24.

«Точно не вернусь в профессиональное фигурное катание в качестве тренера или консультанта. Считаю, что у тренера, как и у спортсмена, есть свой лимит времени на высшем уровне. Нужно бороться не во второй десятке, а в топе», — сказала Роднина.

Также Роднина отметила, что Фигурное катание сильно меняется и нужно быть очень современным человеком, чтобы оставаться актуальным.

Ирина Роднина входит в число самых титулованных спортсменок в истории фигурного катания. На ее счету три золотые олимпийские награды в парном катании (1972, 1976, 1980). Роднина является депутатом Госдумы с 2007 года и с тех пор переизбиралась в Госдуму от «Единой России».

Ранее Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме.

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