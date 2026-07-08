Легенда ЦСКА восхитился сборной Испании

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Испании прогрессирует по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Испанцы хорошие были в матче с Португалией, мне понравились. Они быстро проходили в середину поля, в общем-то и по краям они играли неплохо, создавали угрозы защитникам, в единоборства не боялись идти. Правда, был пас ради паса иногда, были перекидки, но оправданные, чтобы ослабить какую-то позицию и получить преимущество. В принципе, они хороший футбол показали, мне понравилось», — заявил Пономарев.

Испанцы в матче 1/8 финала мирового первенства обыграли сборную Португалии со счетом 1:0, единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

За выход в полуфинал сборная Испании поборется в матче против сборной Бельгии.

Ранее легенда ЦСКА обвинил Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026.