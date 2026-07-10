Тренер сборной Бельгии уверен в победе над Испанией в 1/4 финала ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия выразил уверенность в том, что бельгийцы одолеют Испанию в 1/4 финала чемпионата мира, передает Mundo Deportivo.

«Мы способны забивать голы, уже не раз это доказывали. Многие уже списали нас со счетов, но я искренне верю в свою команду и уверен, что мы выйдем в полуфинал», — сказал Гарсия.

Встреча между Испанией и Бельгией состоится 10 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что в Норвегии считают Англию фаворитом матча 1/4 финала ЧМ.