Легенда ЦСКА предсказал победителя ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победителем чемпионата мира по футболу станет сильнейшая команда, которая сыграет в полуфинальной паре мундиаля с участием сборной Франции.

«Франция не без труда, но прошла Марокко. Очень хорошая была игра, африканцы не были явно слабее, показали достойную и качественную игру. Посмотрим, как сегодня сложится второй полуфинал. Думаю, что победят испанцы, и чемпионом мира станет победитель именно этого полуфинала. Хотя мы уже привыкли, что на этом чемпионате много неожиданностей, так что не исключаю и другого исхода», — заявил Масалитин.

Испанцы в матче 1/8 финала мирового первенства обыграли сборную Португалии со счетом 1:0, единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

За выход в полуфинал сборная Испании поборется в матче против сборной Бельгии. Игра пройдет сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно расписание 1/4 финала ЧМ-2026.