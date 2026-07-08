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Стало известно расписание 1/4 финала ЧМ-2026

Опубликовано расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026
FIFA

Определилось расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2026.

Первыми за полуфинал сразятся сборные Франции и Марокко — 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. На следующий день на поле выйдут национальные команды Испании и Бельгии, их матч начнется в 22:00 мск.

12 июля ровно в 0:00 свою встречу начнут команды Норвегии и Англии, и в тот же день — 12 числа — в 4:00 по московскому времени сыграют сборные Аргентины и Швейцарии.

В 1/8 финала Франция выбила Парагвай, сборная Марокко оказалась сильнее Канады, Англия одолела Мексику, бельгийцы обыграли соперников из США в скандальном матче, где принял участие игрок Фоларин Балогун, которому Международная федерация футбола отменила красную карточку после звонка президента США Дональда Трампа. Норвегия сенсационно победила Бразилию, Испания выбила Португалию с Криштиану Роналду, а Аргентина с Лионелем Месси обыграла Египет, уступая 0:2 к 79-й минуте. Швейцария провела заключительный матч стадии 1/8 финала и по пенальти одолела Колумбию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее в России назвали скучным матч Испании и Португалии на ЧМ-2026.

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