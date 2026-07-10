ФИФА может вернуть Россию до жеребьевки Евро-2028

ФИФА может принять решение о возвращении России до жеребьевки Евро-2028

Международная федерация футбола (ФИФА) может принять окончательное решение о возвращении российских сборных до жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2028 года, которая запланирована на 6 декабря 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, внутри организации продолжаются консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями. При благоприятном сценарии вопрос рассмотрят до жеребьевки, сроки зависят от позиции сторон.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что УЕФА может блокировать допуск россиян к международным турнирам.