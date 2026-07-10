Российская теннисистка вышла в финал Уимблдона, обыграв украинку

Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона.

В полуфинальном матче представительница России обыграла украинку Полину Скляр. Встреча, которая продлилась 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу россиянки.

В решающем матче Пушкарева сыграет с первой сеяной, китаянкой Синьжань Сунь.

В финале взрослого Уимблдона чешка Линда Носкова, обыгравшая украинку Марту Костюк, сыграет со своей соотечественницей Каролиной Муховой, которая в полуфинале одолела Кори Гауфф из США.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года за отказ от допинг-теста.