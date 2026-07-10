Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал совет Федерации хоккея России (ФХР) обратить внимание на действия других федераций по допуску национальной сборной к международным турнирам, передает РИА Новости.

«Мы видим, что многие наши федерации по другим видам спорта, которые имеют хорошие отношения с международными структурами, уже получили право на выступления с флагом и гимном. И это ведь хороший пример», — сказал Фетисов.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Фетисов назвал президента ИИХФ дебилом.