УЕФА может блокировать допуск россиян к международным турнирам

УЕФА может не пропустить российские команды к международным турнирам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен заблокировать возвращение российских команд на международную арену, несмотря на решение МОК о снятии ограничений. Об этом сообщает The Guardian.

Организация на данный момент не комментирует свое решение официально. Вместе с тем сообщается, что несколько влиятельных федераций, включая английскую, немецкую и французскую, продолжают настаивать на недопуске России. Таким образом, российская сборная может пропустить следующий чемпионат мира, поскольку отбор в Европе организует УЕФА, а не ФИФА.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее Международная федерация волейбола сняла ограничения с россиян.