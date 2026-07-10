Большинство в Совете ФИФА готовы вернуть Россию

Большинство членов Совета Международной федерации футбола (ФИФА) на данный момент готовы поддержать возвращение российских команд на турниры. Об этом сообщает Sport24.

За допуск россиян готовы проголосовать от 14 до 16 функционеров. Против могут выступить от семи до девяти членов. Еще 12-14 представителей занимают нейтральную позицию. В европейском блоке наиболее категорично выступают представители Англии, Германии, Румынии и Бельгии.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что УЕФА может блокировать допуск россиян на международную арену.