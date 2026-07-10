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«Невозможно»: Сафонов о шансах выиграть «Золотой мяч»

Сафонов считает завоевание «Золотого мяча» невозможным
Phil Noble/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» заявил, что не рассматривает победу в борьбе за «Золотой мяч» как реальную цель.

«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил «Золотой мяч» и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь», — сказал Сафонов.

При этом вратарь отметил, что попадание в топ-5 лучших вратарей мира считает вполне достижимой задачей.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонову предрекли борьбу за «Золотой мяч».

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