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«Основная задача — меньше мячей Месси»: Семин об игре Аргентины на ЧМ-2026

Экс-тренер сборной России Семин отметил проблемы в обороне Аргентины на ЧМ
Brett Davis/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил проблемы в обороне Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

«Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды — как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей», — сказал Семин.

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

В четвертьфинале Аргентина 12 июля сыграет со Швейцарией.

Ранее матч Аргентины с Египтом назвали триллером.

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