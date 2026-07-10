Сенат Парагвая принял резолюцию против оскорбившей Мбаппе Амарильи

Сенат Парагвая принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесте Амарилью за расистские высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом пишет Le Parisien.

В резолюции слова Амарильи названы «дискриминационными и расистскими». Решение принято большинством голосов после пятичасового обсуждения.

После матча 1/8 финала между сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвае.