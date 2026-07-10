В «Краснодаре» назвали обидным уход Сперцяна из команды

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев назвал обидным переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Его слова передает «Чемпионат».

«Эдик, бесспорно, лидер команды, человек, который приносил результат и делал разницу. Заменить его будет тяжело. Мне, конечно, вдвойне обиднее, потому что он был моим лучшим другом в команде», — сказал Агкацев.

«Краснодар» объявил о трансфере 7 июля. По данным СМИ, 26-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро в год, а клуб получит 25 миллионов долларов.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Ранее Сперцян объяснил свой переход в «Аль-Ахли».