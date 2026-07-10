Тренер сборной Франции раскрыл главную цель на полуфинал ЧМ-2026

Тренер сборной Франции Дешам заявил о нацеленности на победу в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда настроена на выход в финал чемпионата мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, во вторник нашей целью будет дойти до самого верха», — сказал Дешам.

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На 60-й минуте Киллиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится 10 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее фанаты Марокко устроили погром после матча с Францией.