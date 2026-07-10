Фанаты Марокко устроили беспорядки в Лондоне после вылета команды с ЧМ

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после поражения команды от Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.
Фанаты забирались на крыши автомобилей, выходили на проезжую часть и запускали фейерверки. В нескольких районах города произошли погромы и столкновения с полицией.
В Париже крупных беспорядков удалось избежать — власти заранее вывели на улицы дополнительные наряды полиции.
Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.
На 60-й минуте Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.
«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.
В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится 10 июля.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.
Ранее Мбаппе объяснил незабитый пенальти на ЧМ долгой паузой.