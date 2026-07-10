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Дзюба объяснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Дзюба объяснил отказ от Саудовской Аравии выбором в пользу Турции
ФК «Акрон» Тольятти

Российский нападающий Артем Дзюба рассказа, почему несколько лет назад отклонил предложения из Саудовской Аравии. Его слова передает «Матч ТВ».

«У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там», — сказал Дзюба.

В 2022 году Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор», где сыграл пять матчей и забил один гол. Сейчас 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дзюба рассказал, из-за кого сорвался его переход в АПЛ.

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