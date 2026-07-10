Дзюба объяснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Российский нападающий Артем Дзюба рассказа, почему несколько лет назад отклонил предложения из Саудовской Аравии. Его слова передает «Матч ТВ».

«У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там», — сказал Дзюба.

В 2022 году Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор», где сыграл пять матчей и забил один гол. Сейчас 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дзюба рассказал, из-за кого сорвался его переход в АПЛ.