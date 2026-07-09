Украинская биатлонистка переехала в Россию

Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию, где работает тренером

Украинская биатлонистка Юлия Журавок переехала в Россию, где в настоящее время работает тренером, сообщают украинские СМИ.

В украинском СМИ вышла статья, где Журавок обвиняется в предательстве из-за переезда в Россию. Журавок работает тренером в клубе «Катай Технично». Утверждается, что основателем и владельцем спортклуба «Катай Технично» является военнослужащий Евгений Лысак.

27 мая в соцсетях «Катай Технично» был опубликован пост, в котором объявляется, что Журавок стала тренером клуба.

7 июля Международный олимпийский комитете (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МОК рассказали о диалоге с Украиной перед отменой санкций против россиян.