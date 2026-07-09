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Экс-тренер «Зенита» считает, что «Краснодар» не будет бороться за победу в РПЛ

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: «Краснодар» не будет бороться за золото РПЛ
ФК «Краснодар»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт заявил,что «Краснодар» не будет бороться за победу в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«У «Краснодара» большие резервы в своей академии. Да, заменить Сперцяна непросто, Са – серьёзная потеря, но они и без него неплохо играли. Кордоба поправится. Так что разговор о чемпионстве маловероятен, но бороться за тройку они точно будут», — сказал Рапопорт.

«Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко. В матче 30-го тура минувшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

Ранее Андрей Аршавин назвал единственного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

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