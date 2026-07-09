Назван фаворит матча Франция — Марокко на ЧМ

Бывший вице‑президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что Франция пройдет Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, передает «Матч ТВ».

«У сборной Марокко сплоченный, дружный коллектив, но индивидуальное мастерство все же выше у команды Дешама. Не исключаю, что победитель определится в дополнительное время. Но выиграет все равно Франция. Серии пенальти, думаю, не будет», — сказал Тукманов.

Матч 1/4 финала состоится 10 июля.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону. Марокканцы в 1/8 финала одолели разгромили Канаду (3:0).

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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