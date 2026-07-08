Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026 после завершения матчей 1/8 финала.

Главным фаворитом осталась сборная Франции (27,32%), далее идет команда Испании (21,33%), замыкает тройку действующий чемпион мира Аргентина — 17,28%.

На четвертом месте располагается сборная Англии (16,48%). Команда Норвегии имеет 6,57% шанса, Швейцарии — 3,78%, Марокко — 3,66%, Бельгии — 3,58%.

В 1/8 финала Франция выбила Парагвай, сборная Марокко оказалась сильнее Канады, Англия одолела Мексику, бельгийцы обыграли соперников из США в скандальном матче, где принял участие игрок Фоларин Балогун, которому Международная федерация футбола отменила красную карточку после звонка президента США Дональда Трампа. Норвегия сенсационно победила Бразилию, Испания выбила Португалию с Криштиану Роналду, а Аргентина с Лионелем Месси обыграла Египет, уступая 0:2 к 79-й минуте. Швейцария провела заключительный матч стадии 1/8 финала и по пенальти одолела Колумбию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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