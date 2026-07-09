Матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 может не состояться

Матч чемпионата мира по футболу в 1/4 финала между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за экстремальной погоды. Об этом пишет Mirror.

В день игры синоптики прогнозируют температуру до 34 градусов, а с учетом влажности она будет ощущаться как 43 градуса, также ожидаются грозы.

Встреча запланирована на 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Старт намечен на 00:00 по московскому времени.

В 1/8 финала Франция выбила Парагвай, сборная Марокко оказалась сильнее Канады, Англия одолела Мексику, бельгийцы обыграли соперников из США в скандальном матче, где принял участие игрок Фоларин Балогун, которому Международная федерация футбола отменила красную карточку после звонка президента США Дональда Трампа. Норвегия сенсационно победила Бразилию, Испания выбила Португалию с Криштиану Роналду, а Аргентина с Лионелем Месси обыграла Египет, уступая 0:2 к 79-й минуте. Швейцария провела заключительный матч стадии 1/8 финала и по пенальти одолела Колумбию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее самолет сборной Бразилии вылетел из США с одним футболистом.