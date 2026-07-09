Рудковская допустила участие Овечкина в ледовом шоу

Продюсер, генеральный директор и совладелица академий «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская допустила, что хоккеист Александр Овечкин примет участие в ледовом шоу, передает Sport24.

«Если мы что-то захотим сделать, обязательно что-нибудь придумаем и сделаем. Саша Овечкин всегда приглашает Женю участвовать в его турнирах. Поэтому давайте до этого сначала доживем. Для нас прежде всего это не проект, а дружба», — сказала Рудковская.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин уладил конфликт в суде с соседом.