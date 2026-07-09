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Овечкин уладил конфликт в суде с соседом

Овечкин уладил судебный спор с соседом из-за квартиры в США
John McDonnell/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин урегулировал судебный конфликт с соседом-американцем в США, который затопил его квартиру во Флориде, сообщает Shot.

Спортсмен приобрел недвижимость в 2016 году за 1,9 миллиона долларов для летнего отдыха. В марте 2019 года у Овечкина возник конфликт с соседом с 20-го этажа из-за неправильного использования мойки, что привело к затоплению нескольких соседей, включая квартиру хоккеиста. В сентябре 2020 года произошел более серьезный потоп, повредивший мебель. Овечкин восстановил жилье и стал сдавать его в аренду за 10,5 тысячи долларов в месяц, после чего подал иск к соседу на сумму 30 тысяч долларов.

Разбирательство затянулось на три года из-за плотного графика хоккеиста, который не мог регулярно присутствовать на заседаниях. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Овечкин выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном».

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