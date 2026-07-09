Борющийся с онкологическим заболеванием Алдонин рассказал, что находится в процессе лечения

Борющийся с онкологическим заболеванием Алдонин: пока я в процессе лечения

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин рассказал, что находится в процессе лечения от онкологического заболевания, передает ТАСС.

«Пока я в процессе лечения, не хочу это обсуждать и вдаваться в детали. Надеюсь, после выздоровления смогу все обсудить-рассказать и, конечно же, поблагодарить всех, кто помогал мне и семье», — сказал Алдонин.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября 2025 года. Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее Алдонин вернулся из Германии в Россию.