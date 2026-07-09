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Мбаппе пригрозили судом в Парагвае

Юрист политика Амарильи пригрозил Мбаппе экстрадицией в Парагвай
Bill Streicher/Reuters

Адвокат парагвайского сенатора Селесты Амарильи Дуарте Какавелос пригрозил футболисту сборной Франции Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай, если игрок не отзовет свои заявления в адрес политика, передает RMC Sport.

«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — сказал Какавелос.

После матча 1/8 финала между сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее в Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля.

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