Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков заявил, что Аргентина должна выиграть чемпионат мира по футболу, передает «Чемпионат».

» Главное впечатление от чемпионата мира? Аргентина — чемпион! Это моя надежда. Впечатляет ли Месси? Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси», — сказал Батраков.

В матче 1/8 финала Аргентина обыграла Египет. Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

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