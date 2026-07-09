Ставший звездой на ЧМ вратарь Кабо-Верде готов к переходу в РПЛ

Агент вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи Адилсон дос Сантос да Круз заявил, что его клиент открыт для продолжения карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА Новости.

«Сейчас мы внимательно изучаем, кто с нами связывался и какие есть возможности. Что касается России, могу сказать, что Российская премьер-лига, безусловно, интересный чемпионат, и Россия — страна, где Возинья был бы открыт к продолжению карьеры. Однако на данном этапе от российского клуба пока нет ничего конкретного», — сказал агент.

На стадии 1/16 чемпионата мира Аргентина с трудом одержала победу над Кабо-Верде со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

Ранее стало известно, сколько Юрген Клопп проработает в сборной Германии.