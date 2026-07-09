Клопп подпишет контракт со сборной Германии до 2030 года

Немецкий наставник Юрген Клопп в ближайшее время подпишет соглашение с Немецким футбольным союзом, которое будет действовать до 2030 года включительно. Об этом сообщает Sky Sport.

Стороны уже уладили основные условия контракта. Сейчас обсуждаются технические детали, включая порядок выхода Клоппа из его текущих обязательств перед системой Red Bull.

Действие контракта рассчитано на четыре года и охватывает подготовку к чемпионату мира 2030 года, который пройдет в Марокко, Португалии и Испании.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Ранее Клопп назвал себя идиотом.