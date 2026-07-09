Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-супруга Сафонова не дает ему увидеть дочь

Бывшая жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью
Phil Noble/Reuters

Адвокат российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил, что бывшая супруга футболиста Анастасия препятствует общению голкипера с их общей дочерью Майей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре. И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком», — рассказал адвокат.

Крючков также сообщил, что на день рождения девочки футболист перевел 500 тысяч рублей и планировал увидеть Майю в июле в Москве. Однако, по мнению адвоката, бывшая супруга нарушает решение суда, которое предусматривает право Сафонова на общение с ребенком по видеосвязи.

Сафонов был женат на Анастасии с 2020 по 2021 год. В браке родилась дочь Майя. В конце августа 2024 года Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, обязав футболиста выплачивать четверть доходов на алименты. В прошлом году игрок погасил все долги по алиментам, которые составляли более 64 миллионов рублей. Восьмого июля стало известно, что Сафонов подал жалобу в Конституционный суд РФ на норму Семейного кодекса об уплате алиментов.

Ранее Сафонов вновь сыграл свадьбу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!