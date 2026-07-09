Стало известно, когда Неймар может завершить карьеру

Нападающий сборной Бразилии Неймар признался, что может завершить игровую карьеру в конце 2026 года. Об этом сообщает UOL.

После вылета национальной команды с чемпионата мира-2026 34-летний форвард остался в США со своей семьей, где планирует принять окончательное решение о своем будущем.

В тренерском штабе «Сантоса», за который сейчас выступает Неймар, не исключают варианта с расторжением соглашения, действующего до 31 декабря 2026 года. Ранее Неймар также объявил об уходе из сборной Бразилии.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

Ранее Неймар назвал идиотом голкипера сборной Норвегии на ЧМ-2026.