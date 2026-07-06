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Овечкин высказался после продления контракта с «Вашингтоном»

Овечкин: я все еще могу играть и заряжать энергией раздевалку
Daniel Kucin Jr./Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, говоря о продлении контракта с клубом, заявил, что команда способна бороться за победу в Кубке Стэнли. Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Я разговаривал с семьей, и она сказала: «Хорошо, давай поиграем еще один год или, может быть, два, я не знаю…». Я все еще могу играть и заряжать энергией раздевалку, заряжать энергией на льду», — отметил он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкина назвали главным лицом НХЛ.

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