«Никто не может сомневаться»: в ФИФА отреагировали на обвинения сборной Египта

В ФИФА отвергли обвинения Египта в нечестном судействе в матче ЧМ с Аргентиной

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны. Его слова передает журналист Роб Харрис.

«Никто не может утверждать, что судейство ФИФА может быть подвергнуто чьему-либо влиянию. Безосновательные обвинения не имеют места в нашем виде спорта. Никто не может подвергнуть сомнению честность судей матчей чемпионата мира ФИФА», — сказал Коллина.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. Главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее французский арбитр пропал из сети после матча Аргентина — Египет на ЧМ.