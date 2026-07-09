Тренер сборной Франции рассказал о состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором Парагвая

Дешам сообщил, что Мбаппе психологически готов к 1/4 после скандала с сенатором

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о психологическом состоянии нападающего Килиана Мбаппе после расистских высказываний со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи. Его слова приводит RMC Sport.

«Килиан находится в хорошем психологическом состоянии. Произошло то, о чем я не хочу говорить подробно. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана все в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре», — сказал Дешам.

Четвертьфинальный матч против Марокко состоится 9 июля.

Амарилья, в том числе, изначально заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее сенатор Парагвая объяснила расистские слова в адрес Мбаппе.