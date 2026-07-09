«Француз так бы не поступил»: сенатор Парагвая о расистских словах в адрес Мбаппе

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья объяснила свои расистские высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ее слова передает Marca.

«Когда Орландо Хиль, мальчишка, который наверняка впервые в жизни вышел на поле чемпионата мира и впервые оказался в Европе, играл перед всем миром и протянул руку с присущим парагвайцам смирением, а этот ублюдок отказался пожать ее и начал кричать ему в лицо — это не по-французски. Настоящий француз никогда бы так не поступил», — заявила Амарилья.

Ранее Амарилья, в том числе, изначально заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее в ООН осудили высказывания сенатора Парагвая в адрес Мбаппе.